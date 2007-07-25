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Живаев Алексей Николаевич

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Место рождения

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.03.1950

Дата смерти

25.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1928 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1950

Отец: Живаев Николай Семенович

Мать: Живаева Надежда Прокофьевна

Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
Смерть
25.07.2007
Томылово, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
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