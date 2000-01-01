Орлов Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Игорь Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1960 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1985

Отец: не указан

Мать: Орлова Галина Тимофеевна

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