Переверзина Лидия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.05.1949
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949
Отец: Киселев Иван Алексеевич
Место жительства
До 1966
Запрудное, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.04.1971
Дочь: Тяпкина Ольга Анатольевна
Отец ребёнка: Переверзин Анатолий Степанович
Рождение ребёнка
23.07.1974
Сын: Переверзин Сергей Анатольевич
Отец ребёнка: Переверзин Анатолий Степанович