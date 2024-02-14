Переверзина Лидия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзина Лидия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.05.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.1949

Отец: Киселев Иван Алексеевич

Мать: Киселева Анна Кузьминична

Место жительства
До 1966
Запрудное, Питерский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.04.1971

Дочь: Тяпкина Ольга Анатольевна

Отец ребёнка: Переверзин Анатолий Степанович

Рождение ребёнка
23.07.1974

Сын: Переверзин Сергей Анатольевич

Отец ребёнка: Переверзин Анатолий Степанович

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