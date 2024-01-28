Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сергей *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марквар Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Людмила *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марквар Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Людмила *
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марквар Максим Дмитриевич
Мать ребёнка: Людмила *
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна *
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Людмила *