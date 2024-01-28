Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Марквар Дмитрий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сергей *

Мать: Егорова Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марквар Милана Дмитриевна

Мать ребёнка: Людмила *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марквар Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Людмила *

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марквар Максим Дмитриевич

Мать ребёнка: Людмила *

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна *

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Людмила *

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