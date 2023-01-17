Лекомцева Сигклитикия Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лекомцева Сигклитикия Стефановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1887 ст.

Сын: Лекомцев Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Лекомцев Алексей Васильевич

Злобинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лекомцев Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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