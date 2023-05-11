Агафья Евменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Евменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ажар Лукьян Леонович

Рождение ребёнка
1836

Сын: Ажар Мартин Лукьянович

Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ажар Алексей Лукьянович

Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
01.10.1839

Дочь: (Ажар) Устинья Лукьяновна

Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Лаврентий Романович Мартынович
Рождение ребёнка
27.01.1841

Сын: Ажар Ефрем Лукьянович

Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бенедикт Данилович Забавский
Смерть
Неизвестно

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