Агафья Евменовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ажар Лукьян Леонович
Рождение ребёнка
1836
Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович
Рождение ребёнка
01.10.1839
Дочь: (Ажар) Устинья Лукьяновна
Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович
Лаврентий Романович Мартынович
Рождение ребёнка
27.01.1841
Отец ребёнка: Ажар Лукьян Леонович
Бенедикт Данилович Забавский
Смерть
Неизвестно