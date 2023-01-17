Данилова (Максимова) Фекла Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилова (Максимова) Фекла Максимовна

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Место рождения

Нижарово Сугутово Чувашской

Дата рождения

Вычислено 1807

Дата смерти

18.03.1877

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807

Отец: Яковлев Максим

Мать: не указана

Нижарово Сугутово Чувашской
Бракосочетание
13.11.1835

Муж: Данилов Иван Данилович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.03.1877
70 лет от старости
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