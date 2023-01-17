Данилова (Максимова) Фекла Максимовна
Место рожденияНижарово Сугутово Чувашской
Дата рожденияВычислено 1807
Дата смерти18.03.1877
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1807
Отец: Яковлев Максим
Мать: не указана
Нижарово Сугутово Чувашской
Бракосочетание
13.11.1835
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Смерть
18.03.1877
70 лет от старости