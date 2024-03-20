Мокряков Виктор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.01.2014
Сын: Мокряков Павел Викторович
Мать ребёнка: Мокрякова Кристина Алексеевна
г.Астана Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.2015
Дочь: Мокрякова София Викторовна
Мать ребёнка: Мокрякова Кристина Алексеевна
г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно