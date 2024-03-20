Мокряков Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мокряков Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.1986

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.2014

Сын: Мокряков Павел Викторович

Мать ребёнка: Мокрякова Кристина Алексеевна

г.Астана Казахстан
Рождение ребёнка
27.04.2015

Дочь: Мокрякова София Викторовна

Мать ребёнка: Мокрякова Кристина Алексеевна

г.Астана Казахстан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мокрякова Кристина Алексеевна

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