Анисья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Старов Илья Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Бракосочетание
18.05.1741
Муж: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Ирина Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Прасковья Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1748
Сын: Яков Фёдорович
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Рождение ребёнка
1751
Сын: Афанасий Фёдоров
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Васса Фёдорова
Отец ребёнка: Фёдор Иванов
Смерть
Неизвестно