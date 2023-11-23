Анисья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Старов Илья Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Бракосочетание
18.05.1741

Муж: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Ирина Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Прасковья Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1748

Сын: Яков Фёдорович

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Яков Федорович (1748 — ?) Родился в семье священника села Старо-Андреевского Романов-Борисоглебского уезда Федора Ивановича. Служил священником в том же селе. О семье его данных нет. Источники: Форум ... Показать все
Рождение ребёнка
1751

Сын: Афанасий Фёдоров

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Васса Фёдорова

Отец ребёнка: Фёдор Иванов

Смерть
Неизвестно

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