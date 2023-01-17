Овчинников Игнат Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Игнат Филиппович

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Место рождения

Жеребятьево, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Около 1744 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1714 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Около 1742 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.

Отец: Овчинников Филипп Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Овчинникова Устинья Федоровна

Жеребятьево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Овчинникова Устинья Федоровна

Смерть
Неизвестно
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