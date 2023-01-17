Овчинников Игнат Филиппович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1744 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1744 ст.
Отец: Овчинников Филипп Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1763 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Овчинникова Устинья Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно