Гуфайзин Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гуфайзин Леонид

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан

Дата рождения

1903

Дата смерти

11.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1899 г.р.

Дети

1925 г.р.
1927 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гуфайзен Абрам

Мать: Гуфайзен Хая Залмоновна

Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
15.03.1925

Сын: Гуфайзин Феоктист

Мать ребёнка: Гуфайзен Елена

Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
1927

Сын: Гуфайзин Михаил

Мать ребёнка: Гуфайзен Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гуфайзен Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гуфайзен Елена

Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73527739/
Смерть
11.11.1944
эвакогоспиталь
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Читинская обл., Цугуловский Дацан
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