Гуфайзин Леонид
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Дата рождения1903
Дата смерти11.11.1944
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гуфайзен Абрам
Мать: Гуфайзен Хая Залмоновна
Бурят-Монгольская АССР, Баргузинский р-н, с. Читкан
Рождение ребёнка
15.03.1925
Сын: Гуфайзин Феоктист
Мать ребёнка: Гуфайзен Елена
Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Рождение ребёнка
1927
Сын: Гуфайзин Михаил
Мать ребёнка: Гуфайзен Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гуфайзен Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гуфайзен Елена
Военная служба
Неизвестно
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_donesenie73527739/
Смерть
11.11.1944
эвакогоспиталь
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
Читинская обл., Цугуловский Дацан