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Хрыков Карп Осипович

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Между 1878 и 1916

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Хрыков Осип Демидович

Мать: Хрыкова Зиновья Осиповна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Сын: Хрыков Иван Карпович

Мать ребёнка: Хрыкова Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
15.12.1883 ст.

Сын: Хрыков Василий Карпович

Мать ребёнка: Хрыкова Пелагея Петровна

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрыкова Пелагея Петровна

Смерть
Между 1878 и 1916
Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
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