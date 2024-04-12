Хрыков Карп Осипович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиМежду 1878 и 1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Хрыков Осип Демидович
Мать: Хрыкова Зиновья Осиповна
Рождение ребёнка
Около 1878
Сын: Хрыков Иван Карпович
Мать ребёнка: Хрыкова Пелагея Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1883 ст.
Мать ребёнка: Хрыкова Пелагея Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрыкова Пелагея Петровна
Смерть
Между 1878 и 1916