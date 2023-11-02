Луценко Пётр Григорьев
Место рожденияРоссийская Империя, Харьковская губерния
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Луценко Григорий Марков
Мать: Луценко Прасковья
Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Петрова
Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Луценко Константин Петров
Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова
Восточная Украина
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Агафья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Луценко Агафья Петрова
Смерть
Неизвестно