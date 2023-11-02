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Луценко Пётр Григорьев

Место рождения

Российская Империя, Харьковская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Луценко Григорий Марков

Мать: Луценко Прасковья

Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Петрова

Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Луценко Гордей Петров

Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Луценко Константин Петров

Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова

Восточная Украина
Рождение ребёнка
1849

Сын: Луценко Михайло Петров

Мать ребёнка: Луценко Агафья Петрова

Новый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Агафья Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луценко Агафья Петрова

Смерть
Неизвестно
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