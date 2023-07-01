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Альтергот Роман Готфридович
Альтергот Роман Готфридович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.07.1958
Пол
Мужской
Отец
Альтергот Готфрид Готфридович
1933 г.р.
Мать
Альтергот (Вернер) Софья Андреевна
1927 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958
Отец:
Альтергот Готфрид Готфридович
Мать:
Альтергот Софья Андреевна
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