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Альтергот Роман Готфридович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.07.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.07.1958

Отец: Альтергот Готфрид Готфридович

Мать: Альтергот Софья Андреевна

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