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Госсман Тамара Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.04.1950

Дата смерти

22.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950

Отец: Романихин Павел Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1972

Сын: Госсман Вадим Александрович

Отец ребёнка: Госсман Александр Иванович

Рождение ребёнка
04.09.1976

Дочь: Глущенко Оксана Александровна

Отец ребёнка: Госсман Александр Иванович

Смерть
22.02.2022

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