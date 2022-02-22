Госсман Тамара Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.04.1950
Дата смерти22.02.2022
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1950
Отец: Романихин Павел Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1972
Сын: Госсман Вадим Александрович
Отец ребёнка: Госсман Александр Иванович
Рождение ребёнка
04.09.1976
Дочь: Глущенко Оксана Александровна
Отец ребёнка: Госсман Александр Иванович
Смерть
22.02.2022