Ларина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.07.1913 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Ильич
Рождение ребёнка
09.09.1915 ст.
Дочь: София Ивановна
Отец ребёнка: Ларин Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ларин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно