Гайнутдинов Исмагил Галеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнутдинов Исмагил Галеевич

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Место рождения

Большой Менгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.02.1908

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Большой Менгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1924 по 1927
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1927 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1949
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1977
Москва, город федерального значения Москва
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