Гайнутдинов Исмагил Галеевич
Место рождения
Дата рождения10.02.1908
Дата смерти1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1924 по 1927
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
С 1927 по 1937
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1937 по 1949
Смерть
1977