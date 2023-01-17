Шипицына Помпея Филипповна
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Варвара Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Марфа Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Авдотья Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Васса Александровна
Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно