Шипицына Помпея Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипицына Помпея Филипповна

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Место рождения

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Варвара Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Марфа Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Авдотья Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Васса Александровна

Отец ребёнка: Шипицын Александр Павлович

Большеречье, Большереченский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шипицын Александр Павлович

Смерть
Неизвестно
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