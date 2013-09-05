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Петров Даниил Александрович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

05.09.2013

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2013

Отец: Петров Александр Валерьевич

Мать: Петрова Мария Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
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