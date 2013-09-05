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Петров Даниил Александрович
Петров Даниил Александрович
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
05.09.2013
Пол
Мужской
Отец
Петров Александр Валерьевич
1988 г.р.
Мать
Петрова (Титова) Мария Евгеньевна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
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АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.2013
Отец:
Петров Александр Валерьевич
Мать:
Петрова Мария Евгеньевна
Москва
, город федерального значения Москва
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