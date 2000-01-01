Лысов Сергей Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лысов Сергей Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1960

Отец: Лысов Федор

Мать: Литвинова Елена

Рождение ребёнка
28.07.1982

Сын: Лысов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
06.07.1984

Дочь: Лысова Тюнина Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
29.03.1992

Сын: Лысов Денис Сергеевич

Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна

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