Лысов Сергей Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1960
Отец: Лысов Федор
Мать: Литвинова Елена
Рождение ребёнка
28.07.1982
Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
06.07.1984
Дочь: Лысова Тюнина Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.03.1992
Мать ребёнка: Лысова Денисенко Татьяна Александровна