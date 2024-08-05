Осокин Николай Трофимович
Место рожденияд. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии
Дата рождения26.07.1780
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1780
Отец: Трофим Андреевич
Мать: Пелагея Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.1806
Дочь: (Осокина) Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1813
Дочь: (Осокина) Олиппиада Николаевна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
09.04.1816
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
27.09.1817
Сын: Осокин Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1822
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Смерть
1847