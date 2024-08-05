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Осокин Николай Трофимович

Место рождения

д. Сысоева, Богородской волости, Вологодского уезда, Вологодской Губернии

Дата рождения

26.07.1780

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1780

Отец: Трофим Андреевич

Мать: Пелагея Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.1806

Дочь: (Осокина) Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Осокин Яков Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1813

Дочь: (Осокина) Олиппиада Николаевна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
09.04.1816

Сын: Осокин Иван Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.09.1817

Сын: Осокин Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Осокин Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1847
Волнино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

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