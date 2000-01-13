Быстров Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1921
Дата смерти23.09.1963
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1955
Дочь: Быстрова Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Быстрова Александра Васильевна
Рождение ребёнка
31.07.1959
Дочь: Быстрова Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Быстрова Александра Васильевна
Смерть
23.09.1963