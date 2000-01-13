Быстров Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыстров Василий Васильевич

Быстров Василий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1921

Дата смерти

23.09.1963

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1955

Дочь: Быстрова Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Александра Васильевна

Рождение ребёнка
31.07.1959

Дочь: Быстрова Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Быстрова Александра Васильевна

Смерть
23.09.1963
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close