Robinson (Sparks) Margaret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Robinson (Sparks) Margaret

Место рождения

Lambeth, London, England

Дата рождения

16.08.1819

Дата смерти

20.08.1898

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1819

Отец: Sparks Charles

Мать: Sparks Alice Eleanor

Lambeth, London, England
Бракосочетание
17.05.1843

Муж: Robinson Albert Edward Henry

Saint Matthew - Lambeth, London, England
Рождение ребёнка
17.02.1844

Дочь: Ellen Helen Priscilla

Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry

Рождение ребёнка
21.08.1846

Сын: Robinson Frederick Charles

Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry

Lambeth, Surrey, England
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Amelia

Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry

Рождение ребёнка
1857

Сын: Robinson Edward Thomas

Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry

Смерть
20.08.1898
Highbury, Islington, London, England
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