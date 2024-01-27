Robinson (Sparks) Margaret
Место рожденияLambeth, London, England
Дата рождения16.08.1819
Дата смерти20.08.1898
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1819
Отец: Sparks Charles
Мать: Sparks Alice Eleanor
Lambeth, London, England
Бракосочетание
17.05.1843
Saint Matthew - Lambeth, London, England
Рождение ребёнка
17.02.1844
Дочь: Ellen Helen Priscilla
Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry
Рождение ребёнка
21.08.1846
Сын: Robinson Frederick Charles
Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry
Lambeth, Surrey, England
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Amelia
Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Robinson Albert Edward Henry
Смерть
20.08.1898
Highbury, Islington, London, England