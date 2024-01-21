Сушков Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.12.1960
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1960
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сушков Роман Александрович
Мать ребёнка: Сушкова (Недоцук) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Сушкова (Недоцук) Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спичкина Елена Александровна
Мать ребёнка: не указана