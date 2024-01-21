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Сушков Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.12.1960

Пол

Мужской

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1960

Отец: Сушков Василий Никитович

Мать: Свиридова Надежда Митрофановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сушков Роман Александрович

Мать ребёнка: Сушкова (Недоцук) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Сушкова (Недоцук) Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спичкина Елена Александровна

Мать ребёнка: не указана

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