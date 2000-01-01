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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Развод
Неизвестно

Муж: Морозов Андрей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Степанида Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Пётр Андреевич

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Андрей Фролович

Смерть
Неизвестно
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