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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Развод
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Степанида Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Морозов Андрей Фролович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно