Вострикова Прасковья Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Авдотья ст
Отец ребёнка: Востриков Елизар
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Авдотья мл
Отец ребёнка: Востриков Елизар
Рождение ребёнка
1840
Сын: Востриков Никифор
Отец ребёнка: Востриков Елизар
Рождение ребёнка
1843
Сын: Востриков Ф...
Отец ребёнка: Востриков Елизар
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Востриков Елизар
Смерть
Неизвестно