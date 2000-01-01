Вострикова Прасковья Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова Прасковья Филипповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Авдотья ст

Отец ребёнка: Востриков Елизар

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Авдотья мл

Отец ребёнка: Востриков Елизар

Рождение ребёнка
1840

Сын: Востриков Никифор

Отец ребёнка: Востриков Елизар

Рождение ребёнка
1843

Сын: Востриков Ф...

Отец ребёнка: Востриков Елизар

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Елизар

Смерть
Неизвестно
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