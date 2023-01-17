Амир Усман улы
Место рождения
Дата рождения1742 ст.
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.
Отец: Усман Калмет улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775 ст.
Мать ребёнка: Рабига Уразмет кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рабига Уразмет кызы
Никах
Неизвестно
Жена: Рабига Уразмет кызы
Тугаево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1795