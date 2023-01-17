Амир Усман улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амир Усман улы

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Место рождения

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1742 ст.

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Отец

1711 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1755 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
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Место
Комментарий
Рождение
1742 ст.

Отец: Усман Калмет улы

Мать: не указана

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775 ст.

Сын: Амиров Гайнулла Амир улы

Мать ребёнка: Рабига Уразмет кызы

Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рабига Уразмет кызы

Никах
Неизвестно

Жена: Рабига Уразмет кызы

Тугаево, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
После 1795
Утяганово, Бураевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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