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Барнашов Леонид Васильевич
Барнашов Леонид Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.04.1961
Пол
Мужской
Отец
Барнашов Василий
Мать
Барнашова (Занозина) Мария (Маруся) Тимофеевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1961
Отец:
Барнашов Василий
Мать:
Барнашова Мария Тимофеевна
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