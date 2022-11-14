Филиппенко (Шевиенкова) Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппенко (Шевиенкова) Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955

Отец: Шевиенков Владимир Александрович

Мать: Шевиенкова Мария Фёдоровна

Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
14.09.1974

Муж: Филиппенко Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
08.02.1976

Сын: Филиппенко Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппенко Сергей Геннадьевич

Рождение ребёнка
20.08.1985

Сын: Филиппенко Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Филиппенко Сергей Геннадьевич

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