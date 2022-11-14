Филиппенко (Шевиенкова) Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1955
Место жительства
Неизвестно
Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
14.09.1974
Рождение ребёнка
08.02.1976
Сын: Филиппенко Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппенко Сергей Геннадьевич
Рождение ребёнка
20.08.1985
Сын: Филиппенко Константин Сергеевич
Отец ребёнка: Филиппенко Сергей Геннадьевич