Петр Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1790
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1790
Отец: Феодор Симеонов
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
22.12.1809
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
04.11.1811
Сын: Иродион
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
14.11.1813
Дочь: Стефанида Петровна
Мать ребёнка: Домникия Авраамова
Рождение ребёнка
22.10.1817
Дочь: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна
Мать ребёнка: Домникия Авраамова