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Петр Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1790

Пол

Мужской

Добавил:

MR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1790

Отец: Феодор Симеонов

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
22.12.1809

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
04.11.1811

Сын: Иродион

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
14.11.1813

Дочь: Стефанида Петровна

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

Рождение ребёнка
22.10.1817

Дочь: (АкутинаНикулина) Параскева Петровна

Мать ребёнка: Домникия Авраамова

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