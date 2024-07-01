Андропенко (Артемьева) Анастасия Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андропенко (Артемьева) Анастасия Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Артемьев Павел Яковлевич

Мать: Артемьева (Потрошкова) Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андропенко Геннадий

Рождение ребёнка
03.11.1944

Дочь: Кусачева Валентина Николаевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.08.1955

Дочь: Коржова (Андропенко) Людмила Геннадьевна

Отец ребёнка: Андропенко Геннадий

Смерть
Неизвестно

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