Андропенко (Артемьева) Анастасия Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андропенко Геннадий
Рождение ребёнка
03.11.1944
Дочь: Кусачева Валентина Николаевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.08.1955
Дочь: Коржова (Андропенко) Людмила Геннадьевна
Отец ребёнка: Андропенко Геннадий
Смерть
Неизвестно