Тургенева (Толстолугова) Варвара Наумовна
Место рождения
Дата рождения13.11.1843
Дата смерти20.01.1896
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.02.1870
Сын: Тургенев Александр Александрович
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
09.10.1871
Сын: Тургенев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
16.03.1874
Дочь: Бруханская (Тургенева) Дарья Александровна
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
02.06.1876
Сын: Тургенев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
29.03.1880
Дочь: Тургенева Мария Александровна
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Буржуа (Тургенева) Варвара Александровна
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Рождение ребёнка
07.06.1884
Дочь: Тургенева-Блюменталь (Тургенева) Антонина Александровна
Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович
Смерть
20.01.1896