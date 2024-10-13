Тургенева (Толстолугова) Варвара Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тургенева (Толстолугова) Варвара Наумовна

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

13.11.1843

Дата смерти

20.01.1896

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1843

Отец: Толстолугов Наум Иванович

Мать: Толстолугова Дарья Степановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тургенев Александр Степанович

Рождение ребёнка
16.02.1870

Сын: Тургенев Александр Александрович

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
09.10.1871

Сын: Тургенев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
16.03.1874

Дочь: Бруханская (Тургенева) Дарья Александровна

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
02.06.1876

Сын: Тургенев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
29.03.1880

Дочь: Тургенева Мария Александровна

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Буржуа (Тургенева) Варвара Александровна

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
07.06.1884

Дочь: Тургенева-Блюменталь (Тургенева) Антонина Александровна

Отец ребёнка: Тургенев Александр Степанович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
20.01.1896
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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