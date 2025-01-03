Алгазина Федора Михайловна 1929 — найти родственников по фамилии на Familio
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Алгазина Федора Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Пол

Женский

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алгазин Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Алгазин Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1953

Дочь: (Алгазина) Зинаида Григорьевна

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Алгазин Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1957

Сын: Алгазин Евгений Григорьевич

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

Рождение ребёнка
1958

Дочь: (Алгазина) Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович

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