Алгазина Федора Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алгазин Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1950
Сын: Алгазин Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1953
Дочь: (Алгазина) Зинаида Григорьевна
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1955
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1957
Сын: Алгазин Евгений Григорьевич
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович
Рождение ребёнка
1958
Дочь: (Алгазина) Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Алгазин Григорий Макарович