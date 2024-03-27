Даянов Рафик
Место рожденияс. Семеновка Красно-Октябрьский р-н
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Даянов Кадыр Даянович
Мать: Даянова Васфия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Даянова) Маися
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Даянова) Маися
Рождение ребёнка
11.04.196
Дочь: Варнавская (Даянова) Гюльнара
Мать ребёнка: (Даянова) Маися
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно