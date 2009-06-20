Шишкина Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1969
Дата смерти20.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1969
Отец: Шишкин Геннадий
Мать: Шишкина Галина
Работа или профессия
Неизвестно
полузащитник; мастер спорта СССР международного класса по хоккею с мячом.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
Смоленское кладбище