Шишкина Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишкина Александр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1969

Дата смерти

20.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1969

Отец: Шишкин Геннадий

Мать: Шишкина Галина

Работа или профессия
Неизвестно
полузащитник; мастер спорта СССР международного класса по хоккею с мячом.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.06.2009
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Смоленское кладбище
Смоленское кладбище
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