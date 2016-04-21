Бакшин Андрей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бакшин Андрей Викторович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1971

Дата смерти

21.04.2016

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1992

Дочь: Бакшина Виктория Андреевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
21.04.2016
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