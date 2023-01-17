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- Дарья Лукинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1698 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Вычислено 1719 г.р.
Вычислено 1721 г.р.
Вычислено 1723 г.р.
Вычислено 1725 г.р.
Вычислено 1730 г.р.
Вычислено 1733 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1698 ст.

Отец: - Лука -

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1719 ст.

Сын: Бакулин Иван Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1721 ст.

Сын: Бакулин Харитон Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1723 ст.

Дочь: Бакулина Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1725 ст.

Сын: Бакулин Яков Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1730 ст.

Сын: Бакулин Ларион Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1733 ст.

Сын: Бакулин Михаил Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1735 ст.

Сын: Бакулин Григорий Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1737 ст.

Сын: Бакулин Андрей Антонович

Отец ребёнка: Бакулин Антон Прокопьевич

Алешинской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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