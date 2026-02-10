Кирилл Петрович 07.09.1790 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Кирилл Петрович

Автор
МС
Сысойкина М.

мужской, родился 07.09.1790 ст., Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

умер 01.01.1874 ст., Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Мать
Дарья ФедотоваОколо 19.04.1768 ст. г.р.
Отец
Петр ТихоновОколо 27.06.1770 г.р.
Супруги
Анна Герасимова06.12.1796 ст. г.р.
Дети
Сергей Кириллович19.10.1819 ст. г.р.
Афанасий ВасильевОколо 1829 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1790 ст.

Отец: Петр Тихонов

Мать: Дарья Федотова

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Герасимова

Рождение ребёнка
19.10.1819 ст.

Сын: Сергей Кириллович

Мать ребёнка: Анна Герасимова

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Рождение ребёнка
Около 1829

Сын: Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Анна Герасимова

приемыш. настоящие родители неизвестны

Рождение ребёнка
06.02.1833 ст.

Сын: Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Дарья Федотова

Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

Смерть
01.01.1874 ст.
Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область

по МК - 70 лет

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