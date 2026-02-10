Кирилл Петрович
мужской, родился 07.09.1790 ст., Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
умер 01.01.1874 ст., Красицы, Гагаринский муниципальный район, Смоленская область
МатьДарья ФедотоваОколо 19.04.1768 ст. г.р.
ОтецПетр ТихоновОколо 27.06.1770 г.р.
Супруги
Анна Герасимова06.12.1796 ст. г.р.
Дети
Сергей Кириллович19.10.1819 ст. г.р.
Афанасий ВасильевОколо 1829 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
07.09.1790 ст.
Отец: Петр Тихонов
Мать: Дарья Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
19.10.1819 ст.
Сын: Сергей Кириллович
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
Около 1829
Сын: Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Анна Герасимова
Рождение ребёнка
06.02.1833 ст.
Сын: Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Дарья Федотова
Смерть
01.01.1874 ст.