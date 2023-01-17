Семенюк (Кушнер) Мелания Сафроновна
Место рожденияд. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1872 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
17.10.1894 ст.
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 36 лет, второй брак | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно