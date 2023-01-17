Семенюк (Кушнер) Мелания Сафроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк (Кушнер) Мелания Сафроновна

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Место рождения

д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Не указаны

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MB
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Рождение
Около 1872 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Худлин, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
17.10.1894 ст.

Муж: Семенюк Никита Данилович

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 36 лет, второй брак | Невесте 22 года
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
Неизвестно
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