Зарудницкая (Кузнецова) Таисия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗарудницкая (Кузнецова) Таисия Петровна

Зарудницкая (Кузнецова) Таисия Петровна

Место рождения

Мариинский район, Кемеровская область

Дата рождения

15.01.1931

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931

Отец: Кузнецов Петр Петрович

Мать: Кузнецова (Бедей) Христина Андреевна

Бракосочетание
Около 1955

Муж: Зарудницкий Виктор

Рождение ребёнка
28.04.1956

Дочь: Семушина (Зарудницкая) Майя Викторовна

Отец ребёнка: Зарудницкий Виктор

Развод
Около 1957

Муж: Зарудницкий Виктор

Бракосочетание
1964

Муж: Сергеев Антон Арфильевич

Рождение ребёнка
1965

Сын: Сергеев Сергей Антонович

Отец ребёнка: Сергеев Антон Арфильевич

Жанаарка, Жанааркинский район, Улытауская область
Смерть
02.02.2022
после смерти д Антона она переехала жить рядом с сыном он ухаживал за ней

Мы используем куки для улучшения работы сайта.