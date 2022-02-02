Зарудницкая (Кузнецова) Таисия Петровна
Место рожденияМариинский район, Кемеровская область
Дата рождения15.01.1931
Дата смерти02.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1931
Бракосочетание
Около 1955
Муж: Зарудницкий Виктор
Рождение ребёнка
28.04.1956
Дочь: Семушина (Зарудницкая) Майя Викторовна
Отец ребёнка: Зарудницкий Виктор
Развод
Около 1957
Муж: Зарудницкий Виктор
Бракосочетание
1964
Рождение ребёнка
1965
Отец ребёнка: Сергеев Антон Арфильевич
Жанаарка, Жанааркинский район, Улытауская область
Смерть
02.02.2022
после смерти д Антона она переехала жить рядом с сыном он ухаживал за ней