Лямкина (Устикова) Зоя Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямкин Алексей Афонасьевич
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исаева Лидия Афанасьевна
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Базылева Валентина Афанасьевна
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горбунова (Лямкина) Антонина Афанасьевна
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лямкин Виктор Афанасьевич
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Рождение ребёнка
03.04.1954
Сын: Лямкин Николай Афанасьевич
Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович
Смерть
Неизвестно