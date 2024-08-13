Лямкина (Устикова) Зоя Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямкина (Устикова) Зоя Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.?

Отец: Устиков Александр Георгиевич

Мать: Устикова (Талькова) Мария Харлапиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Иван Афанасьевич

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Алексей Афонасьевич

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исаева Лидия Афанасьевна

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Базылева Валентина Афанасьевна

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горбунова (Лямкина) Антонина Афанасьевна

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лямкин Виктор Афанасьевич

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Рождение ребёнка
03.04.1954

Сын: Лямкин Николай Афанасьевич

Отец ребёнка: Лямкин Афонасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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