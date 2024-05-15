Шульгин Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1959
ПолМужской
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1959
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульгина Екатерина Сергеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1982
Дочь: Шульгина Надежда Сергеевна
Мать ребёнка: Шульгина Антонова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
13.11.1983
Дочь: Солдаткина Шульгина Татьяна
Мать ребёнка: Шульгина Антонова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
16.10.1986
Мать ребёнка: Шульгина Антонова Людмила Александровна
Рождение ребёнка
22.06.1989
Сын: Шульгин Константин Сергеевич
Мать ребёнка: Шульгина Антонова Людмила Александровна