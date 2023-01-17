Енговатова Пелагея Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смерти26.02.1827 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1798
Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов
Рождение ребёнка
04.07.1803 ст.
Дочь: Енговатова Марфа Аникеева
Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Енговатов Василий Аникеев
Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1827 ст.