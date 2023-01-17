Енговатова Пелагея Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енговатова Пелагея Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

26.02.1827 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Енговатов Иван Аникеев

Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов

Рождение ребёнка
04.07.1803 ст.

Дочь: Енговатова Марфа Аникеева

Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Енговатов Василий Аникеев

Отец ребёнка: Енговатов Аникей Абрамов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Енговатов Аникей Абрамов

Смерть
26.02.1827 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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