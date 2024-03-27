Бакаев Мухаметзян
Место рожденияд.Бакаево Уфимского уезда
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Бакаев Абдулнасир
д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1865
Сын: Бакаев Якуп Мухаметзянович
Мать ребёнка: Бакаева ?
Рождение ребёнка
1866
Сын: Бакаев Ахметша
Мать ребёнка: Бакаева ?
д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1876
Сын: Бакаев Галимзян
Мать ребёнка: Бакаева ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бакаев Яхья Мухаметзянович
Мать ребёнка: Бакаева ?
Смерть
Неизвестно
д.Бакаево Уфимского уезда