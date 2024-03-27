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Бакаев Мухаметзян

Место рождения

д.Бакаево Уфимского уезда

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Бакаев Абдулнасир

Мать: не указана

д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1865

Сын: Бакаев Якуп Мухаметзянович

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
1866

Сын: Бакаев Ахметша

Мать ребёнка: Бакаева ?

д.Бакаево Уфимского уезда
Рождение ребёнка
1876

Сын: Бакаев Галимзян

Мать ребёнка: Бакаева ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бакаев Яхья Мухаметзянович

Мать ребёнка: Бакаева ?

Смерть
Неизвестно
д.Бакаево Уфимского уезда
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