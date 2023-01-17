Слугина Евгения Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Слугина Евгения Степановна

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Место рождения

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Вычислено 1895 ст.

Дата смерти

Вычислено 1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1896 г.р.
1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

PM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
15.01.1914 ст.

Муж: Казаков Семен Аверьянович

Клявлино, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
01.05.1917 ст.

Муж: Максимов Гавриил Максимович

Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Максимов Гавриил Максимович

Смерть
Вычислено 1974
Верхнекутулукский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
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