Слугина Евгения Степановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1895 ст.
Дата смертиВычислено 1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1895 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.01.1914 ст.
Бракосочетание
01.05.1917 ст.
Новый Маклауш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Максимов Гавриил Максимович
Смерть
Вычислено 1974
Верхнекутулукский, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область