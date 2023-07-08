Мария Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1788 г.р.

Дети

Добавил:

ТЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Чижиков Георгий Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Тетерино, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Петрова

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.

Сын: Василий Петров

Отец ребёнка: Петр Михайлов

Тетерино, Можайский, Московская область
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Григорьев д. Кукарино девица Акилина Сергеева
Смерть
Неизвестно

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