Мария Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Петрова
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Рождение ребёнка
01.08.1845 ст.
Сын: Василий Петров
Отец ребёнка: Петр Михайлов
Воспреемники д. Игумново крестьянин Семен Григорьев д. Кукарино девица Акилина Сергеева
Смерть
Неизвестно