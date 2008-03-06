Смирнова (Седова) Инесса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Седова) Инесса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1939

Дата смерти

06.03.2008

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939

Отец: Седов Иван Петрович

Мать: Седова Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Андрей

Отец ребёнка: Смирнов Борис Александрович

Рождение ребёнка
21.12.1959

Дочь: Смирнова Щавлева Ирина Борисовна

Отец ребёнка: Смирнов Борис Александрович

Смерть
06.03.2008

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