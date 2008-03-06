Смирнова (Седова) Инесса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1939
Дата смерти06.03.2008
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1939
Отец: Седов Иван Петрович
Мать: Седова Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Андрей
Отец ребёнка: Смирнов Борис Александрович
Рождение ребёнка
21.12.1959
Дочь: Смирнова Щавлева Ирина Борисовна
Отец ребёнка: Смирнов Борис Александрович
Смерть
06.03.2008