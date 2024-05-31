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Милантьев Иван

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Место рождения

Борисово, Дмитровский, Московская область

Дата рождения

07.12.1896

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896

Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/

Мать: Милантьева/Максимова (Барышникова) Анна

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: (Милантьева) Зинаида

Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Бракосочетание
27.01.1919

Жена: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
12.12.1921

Сын: Милантьев Николай

Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
11.06.1924

Дочь: (Милантьева) Антонина

Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Борисово, Дмитровский, Московская область
Рождение ребёнка
27.06.1925

Сын: Милантьев Анатолий

Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/

Смерть
1978
Похороны
Неизвестно

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