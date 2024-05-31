Милантьев Иван
Место рождения
Дата рождения07.12.1896
Дата смерти1978
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1896
Отец: Милантьев/Нилантьев/Максимов Пётр Нилантьев/Максимов/
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: (Милантьева) Зинаида
Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Бракосочетание
27.01.1919
Рождение ребёнка
12.12.1921
Сын: Милантьев Николай
Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Рождение ребёнка
11.06.1924
Дочь: (Милантьева) Антонина
Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Рождение ребёнка
27.06.1925
Сын: Милантьев Анатолий
Мать ребёнка: Милантьева (Алексеева / Родионова) Евдокия Родионова/
Смерть
1978
Похороны
Неизвестно