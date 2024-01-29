Кирсанов Олег Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирсанов Олег Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кирсанова Виктория Анатольевна

Рождение ребёнка
27.08.2007

Дочь: Кирсанова Анна Олеговна

Мать ребёнка: Кирсанова Виктория Анатольевна

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