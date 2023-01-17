Аржанухин Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аржанухин Василий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1952

Дата смерти

02.05.1991

Пол

Мужской

Добавил:

ЛН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1952

Отец: не указан

Мать: Аржанухина Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
13.07.1972

Сын: Аржанухин Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
02.05.1991
Саратовская область, город Красноармейск
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