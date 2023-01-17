Аржанухин Василий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1952
Дата смерти02.05.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1952
Отец: не указан
Рождение ребёнка
13.07.1972
Сын: Аржанухин Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Красноармейск, Красноармейский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
02.05.1991
Саратовская область, город Красноармейск